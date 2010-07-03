Россияне сформулировали качества хорошего отца

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Качества хороших отцов определили россияне в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

Наибольшее количество респондентов (30 процентов) указали, что отцы должны заботиться о семье и детях, любить их. На втором месте по популярности оказался ответ "отец должен заниматься воспитанием детей". Наконец, 21 процент опрошенных указали на важность высокого заработка.

К качествам плохих отцов участники опроса отнесли равнодушие к воспитанию детей, низкий заработок, рукоприкладство и алкоголизм. При этом развод или необходимость растить ребенка в одиночку не влияют негативно на возможность мужчины оставаться хорошим родителем.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет. Социологи отмечают, что отцовство стало своеобразным трендом среди молодых мужчин.

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