"Я иду туда за эмоциями": фотограф на родах – о своей профессии и съемках ЭКО-двойняшек

Профессия фотографа на родах пришла в Россию пять лет назад. Однако тех, кто трудоустроен в Москве официально и выбрал это делом своей жизни, можно пересчитать по пальцам. Одна из них – Мария Жи. В интервью Москве 24 она рассказала о том, кто волнуется на родах больше других, с каким выражением лица рождаются люди и как фотопроект с двойняшками и тройняшками может помочь бесплодным парам решиться на ЭКО.

Первые роды

Фото: предоставлено героиней материала

"Когда первый раз фотографировала роды, забыла дышать, – вспоминает Маша. – Но продолжала фотографировать. Более того, в этот момент я фактически "висела на люстре". Родовая была очень маленькая, нужно было где-то пристроиться, чтобы хоть как-то снять. Одной рукой я упиралась в потолок, чтобы не упасть, а одной ногой – в шкаф. Процесс снимала, но дышать забыла".

По словам Маши, в Москве официально трудоустроенных фотографов на родах единицы. Периодически другие фотографы пытаются пробовать свои силы в этом направлении, но после нескольких съемок уходят. Сама Маша пришла в профессию спустя долгие годы работы бизнес-консультантом. Устав от бесконечных полетов по России от клиента к клиенту, девушка решила, что нужна какая-то отдушина и занялась студийной фотографией. А когда ушла в декрет, поняла, что она предпочитает живые фото постановочным.

Так Мария отучилась у Сергея Максимишина (российский фотожурналист, двукратный победитель World Press Photo, шестнадцатикратный призер конкурса "Россия пресс фото". – Прим. ред.), начала снимать истории о людях и в один момент пришла в роддом.



Пришла в роддом и сказала: "Хочу быть у вас фотографом". На что мне ответили: "Не надо нам таких фотографов, это никому не будет интересно".

Фото: предоставлено героиней материала

В итоге Маша все-таки сделала съемки в нескольких других роддомах, показав всем, что это может быть интересно и востребовано. "Я просто пришла и сказала врачам, что буду снимать. Реакция была: "Вау! Но когда увидели фото, для врачей тоже стало открытием, что роды могут выглядеть красиво". После успешного опыта Машу пригласили работать в том числе и туда, где изначально к фоторепортажу отнеслись скептически.

С 2011 года в России законодательно разрешено присутствовать на родах отцу или иному члену семьи (N 323-ФЗ, статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья). Присутствие фотографа регламентируется внутренними правилами роддома. Где-то из-за маленьких родовых разрешены максимум два человека, включая роженицу, поэтому встает вопрос: или фотограф, или папа. А где-то можно присутствовать чуть ли не всей семьей.



В процессе родов Маша стремится быть максимально незаметной: "Стараюсь не мешать. Врачи знают, что если меня попросить отойти, я отойду. Выйти – я выйду. И вообще я такой местный, незаметный фикус, поэтому с врачами вопросов не возникает. Единственным триггерным моментом было не снимать на кесареве. Поначалу с этим вообще было очень жестко, но сейчас проблем никаких нет, иди и снимай. Главное, наличие медкарты и полная стерильность".

Папы тоже плачут

Фото: предоставлено героиней материала

В последнее время папы часто сами являются инициаторами приглашения фотографа на роды, особенно если это не первый ребенок в семье. Но в момент икс эмоции не могут сдержать даже самые волевые мужчины. "Отцы плачут, причем довольно откровенно. Но у отцов интересны даже не слезы, а попытка сдержать слезы. Со стороны я вижу, как одной рукой он спокойно гладит маму и вроде как не переживает, а вторая рука всей силой вжата в операционный стол. То есть он свою эмоцию пытается в этот стол вдавить. Очень люблю такие моменты фотографировать", – говорит Маша.

Иногда мужчина все время схваток находится вместе с женой, а в момент потуг, когда осталось совсем немного и ребенок вот-вот появится на свет, он не выдерживает и выходит. Бывали случаи, когда папы падали в обморок, прямо на фотографа.



В мою задачу также входит "хороводить папу". Помогаю со всем. Единственное, что я не могу предложить, это выпить. Хотя взволнованные отцы часто задают вопрос, есть ли у вас бар?

Мария Жи после рабочих съемок. Фото: предоставлено героиней материала

Естественные роды – это длительный процесс, поэтому папы успевают поволноваться и успокоиться. С кесаревым сечением сложнее, там все нужно успеть за 15 минут. Задача фотографа четко объяснить, что будет происходить: "Мы заходим, у нас есть пять минут. Малыш родился. Он будет лежать на пеленальном столике, туда можно подойти, посмотреть. Потом его запеленают, и вы сами понесете малыша в детское отделение". "Как я сам понесу?!" – часто в шоке реагируют будущие отцы.

Будучи мамой двоих детей, Маша сама просила мужа присутствовать на своих родах. "Я дала ему фотоаппарат и сказала, что снимать. Первый раз в жизни на родах у меня выключился визуальный ряд. Я даже не запомнила акушерку, только потом увидела ее на фотографиях". При этом Маша признается, что после рождения своих детей она начала более чувствительно относиться к чужим родам.



Любые съемки родов – это про то, как человек ведет себя в чистой эмоции. Здесь нет образа, как обычно бывает в жизни. Изначально я шла сюда за тем, чтобы увидеть настоящие эмоции.

Фото: предоставлено героиней материала

Каждые роды для Маши – это чистая радость. Она много раз плакала на чужих родах, но признается, что каждый раз "рыдать" просто невозможно, ведь она видит этот процесс постоянно. Более того, имея базовое медицинское образование, девушка хорошо оценивает ситуацию и сразу понимает, если что-то пошло не так: "Я очень переживаю, когда что-то не так. У меня на лице ничего не написано, но я буду заранее знать, что происходит".

Бывают ситуации, когда мама надеется на естественные роды, а Маша уже прекрасно понимает, что излитие околоплодных вод произошло больше суток назад, что поднимается температура и, скорее всего, сейчас будет кесарево. И роженице нужно перестроиться на кесарево, потому что она эмоционально к этому не готова, а Маше необходимо ей в этом помочь.

ЭКО-двойни и тройни

Фото: предоставлено героиней материала

"Среди пришедших в этот мир много недовольных, – рассказывает Маша о первых реакциях новорожденных. – У многих выражение лица можно назвать "куда я попал". У кого-то есть четкий взгляд, он совершенно осознанно смотрит на тебя с выражением "а ты что тут стоишь". Но когда начинают пережимать пуповину, все младенцы своим видом будто говорят: "Зачем вы меня трогаете?"

Несмотря на то, что дети сильно меняются с момента рождения, Маша помнит всех, кого фотографировала, и может узнать их даже через три года. "Лица меняются, а физиогномика нет", – уверяет она. Это любопытное наблюдение натолкнуло фотографа на интересный проект – фото двойняшек и тройняшек, рожденных методом ЭКО.

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, которое обычно используется как альтернативный метод в случае бесплодия. В процессе ЭКО женская яйцеклетка извлекается из организма и оплодотворяется искусственно "в пробирке", после чего через два–пять дней полученный эмбрион возвращается в матку для дальнейшего развития. В России с 2016 года эта технология предоставляется бесплатно по полису ОМС.



На самом деле, профессиональный интерес к ЭКО у Маши появился еще год назад, когда ее впервые попросили поснимать операции и врачей в честь юбилея отделения ЭКО в клинике. Фотограф ездила на съемки в гости к детям, узнавала потрясающие истории о том, как ребенок получился после 20-ой попытки искусственного оплодотворения, или как пришлось родить малыша с донорским материалом, потому что не получилось со своим.

Фото: предоставлено героиней материала

Это настолько зацепило Машу, что она решила сделать фотопроект и показать, как изменяются дети в двойнях и тройнях с возрастом. Было решено взять ЭКО-детей с учетом того, что двойняшки и тройняшки сейчас чаще рождаются именно таким методом.



Этот проект на схожесть и непохожесть. Часто бывает такое, что рождается двойня, старший мальчик похож на папу, а младший – на маму. А через полгода они меняются: старший похож на маму, а младший – на папу. Мне захотелось об этом рассказать.



Бывают ситуации, когда переносят два яйца, а одно раздваивается. И получается, что рождается двойня похожих плюс один непохожий. Например, два одинаковых мальчика и неодинаковая с ними девочка. "Хочется сделать срез во времени и отследить, насколько они похожи или не похожи", – говорит фотограф.

Отношение к ЭКО в России

Фото: предоставлено героиней материала

По словам Маши, отношение к ЭКО в России очень сильно изменилось за последние годы. Если раньше люди скрывали факт зачатия детей неестественным методом и считали это личным упущением, то сегодня многие открыто об этом говорят. Люди готовы делиться своим опытом, чтобы другие, у кого не получается забеременеть, легче шли на ЭКО: "Мы смогли, и вы сможете".

Меняющееся со временем отношение к ЭКО спровоцировало интересный феномен. Для бесплатного фотопроекта довольно быстро удалось найти детей до семи лет, зачатых таким путем. Но с детьми старше семи возникли сложности. Люди, зачавшие ребенка методом ЭКО 8–10 и более лет назад, скрывают этот факт и боятся признаться. Чтобы найти таких детей, Маше пришлось сделать пост в соцсети.

Первый "ребенок из пробирки" появился на свет в 1978 году в Великобритании. Девочку назвали Луиза Браун, в прошлом году она отметила свое 40-летие. Ежегодно в России с помощью ЭКО рождается 25–30 тысяч детей. Беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35 процентах случаев, при этом в России более 80 процентов детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет (по данным общественных слушаний "Экстракорпоральное оплодотворение - единственная возможность счастья для многих семей", прошедших в Общественной палате РФ в 2019 году).



Самым интересным оказалось то, что люди, годами хранящие семейную тайну, на самом деле очень хотят с кем-то ею поделиться. "Было несколько человек, которые мне позвонили и сказали, что не могут участвовать, потому что папа в семье считает, что ЭКО – это его личное упущение. Но людям нужно было выговориться, рассказать о том, как это было сложно. И я не перебивала, понимая, что это копилось годами", – рассказывает Маша.

Фото: предоставлено героиней материала

Этот фотопроект неожиданно вскрыл вопрос о том, что многие подростки сегодня просто не знают, что были зачаты с помощью ЭКО. Родители им об этом не говорят. Также есть категория людей, которые не рады фотопроекту и говорят, что с помощью него автор хочет показать, что дети ЭКО не такие, как все.



Меня это очень расстраивает. Когда я слышу, что дети ЭКО – не такие, как все, у меня что-то начинает играть внутри. Своим проектом я, наоборот, хочу показать, что они такие же, как все.



"Я не могу изменить этот мир. Но если фотопроект поможет кому-то, у кого нет детей, увеличить свою семью с помощью ЭКО, почему нет? Я не преследую цель показать, как это здорово. Мне хочется показать, что мир разный и удивительный. А если человек, глядя на эти фото детей, сделает собственный выбор, мне кажется, я свою миссию выполнила".