Никас Сафронов объяснил, почему завещал имущество только одному из сыновей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художник Никас Сафронов объяснил, почему наибольшую часть своего состояния завещал одному из пятерых детей – Луке, сообщают "Дни.ру".

По словам живописца, Лука на сегодняшний день его самый близкий друг, с которым они видятся каждый день. "Лука все свое время старается посвятить мне – живет рядом, помогает, поддерживает, ведет мой Instagram", – объяснил художник.

Он уточнил, что Лука "может быть, внешне самый невыгодный из моих детей, но он – мой любимчик". "Вначале у нас были сложные отношения – он меня выдавал, предавал, просматривал мой телефон, за что я его тихо ненавидел", – признался живописец.

Сафронов пояснил, что Лука ревновал его, – "мол, почему я не живу с его мамой, почему они не живут так же хорошо, как и я". "Но потом он перестроил свой мозг, и сейчас он мой самый настоящий сын, готовый всем людям помочь, как и я сам", – добавил художник.

Он отметил, что про существование Луки узнал, когда ему было уже года четыре. "Несколько лет помогал ему даже не видя – просто отправлял его матери деньги", – сказал Сафонов.

Художник вспомнил, как дал "очень большую сумму" для участия Луки на музыкальном конкурсе, где тот занял второе место, а сейчас намерен оплатить дорогостоящую операцию за рубежом.

Ранее в Москве затопило мастерскую Сафронова, где находилось порядка 200 работ. Большинство картин несколько часов плавали в воде. Также от затопления пострадали вещи художника и книги.