Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы с другом ехали в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер. Но не доехали, попали в аварию, я не пострадал, а другу пришлось сейчас вызвать скорую помощь, его сильно тряхануло", – сказал Сафронов, добавив, что в аварии виноват водитель Kia Rio, который врезался в его автомобиль.

Информацию об аварии подтвердили агентству и в пресс-службе московского управления Госавтоинспекции. Там рассказали, что на Рублево-Успенском шоссе произошло ДТП с участием двух машин. Известно об одном пострадавшем.

В августе сообщалось, что мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника, затопило. Большинство картин несколько часов плавали в воде. Также от затопления пострадали вещи художника и книги.