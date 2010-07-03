Внебрачный сын Никаса Сафронова подал иск о признании отцовства

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Внебрачный сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цибульский просит суд установить отцовство.
Как рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, он обратился в суд с исковым заявлением, сообщает Агентство "Москва".
Сам Сафронов утверждает, что готов признать Цибульского своим сыном. По словам художника, его сын взял нотариальный документ для адвоката, чтобы тот решил вопрос без Сафронова.
"Узаконить я его не против, я ему дал согласие, потому что все дети приходят ко мне, просят узаконить, я их всех узакониваю", – пояснил Сафронов. Художник уточнил, что признание гражданина Литвы Цибульского сыном Сафронова позволит ему работать в России.
У Сафронова пятеро сыновей, четверо из которых – внебрачные.
В прошлом году актриса Анастасия Мартцинковская планировала бороться за наследство режиссера Станислава Говорухина. Она рассказала, что воспитывает сына от него, поэтому ребенку полагается доля состояния известного кинематографиста.
По словам Мартцинковской, с режиссером она познакомилась 16 лет назад на съемках. Их сын Давид появился на свет год спустя. В роддоме младенца уронили, в результате чего он получил серьезные повреждения мозга, рассказала актриса. Она добавила, что сын нуждается в дорогостоящем лечении. Мартцинковская отметила, что одна из подруг знала о ее романе и может подтвердить слова.
Друг семьи Говорухиных Сафронов, в свою очередь, сказал, что она заботится о больном ребенке и нуждается в поддержке. Но он полагает, что нельзя "заявлять и требовать наследство, когда есть законная семья, когда есть люди, которые с ним прожили долгие годы". Художник выразил сомнения в отцовстве Говорухина.
"Звездный репортаж": "Звезды. Родная кровь"
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