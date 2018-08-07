Борьба за наследство. Актриса Мартцинковская заявила о сыне от Говорухина

Актриса Анастасия Мартцинковская собирается вступить в борьбу за наследство режиссера Станислава Говорухина, передает телеканал Москва 24.

Как утверждает акртиса, она воспитывает сына от Говорухина, поэтому ребенку полагается доля состояния известного кинематографиста. По словам Мартцинковской, с режиссером она познакомилась 16 лет назад на съемках. Их сын Давид появился на свет год спустя. В роддоме младенца уронили, в результате чего он получил серьезные повреждения мозга, рассказала актриса. Она добавила, что сейчас сыну 14 лет и он нуждается в дорогостоящем лечении.

Мартцинковская заявила, что одна из подруг знала о ее романе с режиссером и может подтвердить ее слова.

Друг семьи Говорухиных, художник Никас Сафронов, в свою очередь, отметил, что Мартцинковская заботится о больном ребенке и нуждается в поддержке, однако, по его мнению, нельзя "заявлять и требовать наследство, когда есть законная семья, когда есть люди, которые с ним прожили долгие годы". Сафронов подчеркнул, что актриса вдруг "появилась из ниоткуда", и выразил сомнения в отцовстве Говорухина.

Как пояснил юрист Сергей Лопушанский, доказать отцовство после смерти родителя можно, если "при жизни отец вел с мамой ребенка совместное хозяйство и фактически выполнял обязанности отца, но формально не был вписан в свидетельство о рождении ребенка". "Второе условие – если отец признавал отцовство при жизни, но в связи со смертью не успел оформить отцовство", – добавил юрист. Наконец, родство устанавливается в ходе генетической экспертизы, если согласие на нее дадут близкие родственники умершего.

Мартцинковская рассказала, что Говорухин официально не признал ребенка, но не раз помогал Давиду. В частности, режиссер достал для мальчика дорогостоящее лекарство, выручал деньгами. Помощь Говорухина косвенно доказывает, что он признавал отцовство, утверждает актриса. Тем не менее, по ее словам, при жизни Говорухин настоял на подписании договора, среди условий которого было обещание не беспокоить его семью.