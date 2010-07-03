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16:49

Мастерскую Никаса Сафронова затопили соседи

происшествия

16:49

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Москве затопило мастерскую Никаса Сафронова, где находилось порядка 200 работ художника. Большинство картин несколько часов плавали в воде, сообщил "Интерфаксу" сын художника Лука.

"Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей", – сказал собеседник агентство.

Также от затопления пострадали вещи художника и книги. Лука уточнил, что его отца затопили соседи сверху.

По словам сына, 19 сентября в Москве должна была открыться выставка художника, однако теперь ее проведение находится под угрозой.

Ранее сообщалось, что внебрачный сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цибульский просит суд установить отцовство. Он обратился в суд с исковым заявлением.

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происшествия

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