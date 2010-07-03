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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новые поправки в законопроект о домашнем насилии, которые вводят понятие "преследование", передает ИА "НСН".

"Преследование, как и приставание, безусловно, не должно быть допустимо в нашем обществе. Но это должно быть общее понимание, а не тот смысл, который в него хотят впихнуть. Для авторов этого "закона ведьм" преследование – это когда мужчина хочет законно общаться со своими детьми, а ему такого права не дают", – отметил Милонов.

Депутат считает, что понятие "преследование" может нанести вред разведенным мужчинам, у которых есть дети. Милонов убежден, что закон о домашнем насилии выступает против семьи и мужчины, в частности.

"Феминистки, мужененавистницы пытаются в этот закон впихнуть определение, что мужчины – это зло. Дух закона очень простой: семья – это насилие, отношение в семье – это насилие, мужики – это насильники", – заявил депутат.

Под преследованием депутаты понимают "неоднократные угрожающие действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске пострадавшего, ведении устных, телефонных переговоров, вступлении с пострадавшим в контакт через третьих лиц либо иными способами, посещении места работы, учебы пострадавшего".

Кроме того, депутаты сочли преследованием любые действия, которые могут угрожать безопасности потенциальных жертв. Поправки в законопроект связаны с делом доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, который подозревается в убийстве своей аспирантки.

Совфед до 1 декабря проанализирует законодательство и правоприменительную практику по вопросу семейно-бытового насилия и подготовит законопроект к внесению на рассмотрение нижней палаты парламента.

