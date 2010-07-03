Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:18

СК проверяет историка Соколова на причастность к избиению студента

происшествия

Фото: ТАСС/EPA/VALENTIN YEGORSHIN

Проверку по факту возможного применения силы историком Соколовым, арестованным за убийство, к студенту на одной из своих лекций проведут в следственном управлении СКР России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Представитель ведомства заявила, что к главе СКР Александру Бастрыкину обратился петербуржец, который рассказал об инциденте, произошедшем в 2018 году. Тогда юношу якобы выгнали с лекции с применением силы.

"Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы", — сообщили в СКР.

Студент также уточнил, что обращался в правоохранительные органы, но ответа не получил.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы — аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Анастасию Ещенко похоронили в субботу, 16 ноября, на кладбище станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края.

Доцент СПбГУ расплакался во время ареста

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика