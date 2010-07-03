СК проверяет историка Соколова на причастность к избиению студента

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Проверку по факту возможного применения силы историком Соколовым, арестованным за убийство, к студенту на одной из своих лекций проведут в следственном управлении СКР России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Представитель ведомства заявила, что к главе СКР Александру Бастрыкину обратился петербуржец, который рассказал об инциденте, произошедшем в 2018 году. Тогда юношу якобы выгнали с лекции с применением силы.

"Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы", — сообщили в СКР.

Студент также уточнил, что обращался в правоохранительные органы, но ответа не получил.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал бывшего 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы — аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Анастасию Ещенко похоронили в субботу, 16 ноября, на кладбище станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края.

