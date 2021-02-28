ЦОДД выявил нарушителей, устроивших затор на Варшавском шоссе

Фото: Дептранс Москвы

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выявил марки и номера автомобилей, которые устроили затор на Варшавском шоссе в воскресенье, 28 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.

"Сегодня в 15:30 на Варшавском шоссе, 95с2 несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры – ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей", – говорится в сообщении.

Там отмечается, что все материалы будут переданы в московское ГАИ, а нарушители будут привлечены к ответственности, в том числе, "возможно, уголовной".

"Такая езда на дорогах – абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя", – добавили в департаменте.

Как сообщалось, в Москве на Варшавском шоссе очевидцы сняли на видео машины, украшенные цветами и флагами, которые тормозили движение. Некоторые авто останавливались посреди дороги, другие и вовсе ехали задом наперед. При этом они заняли сразу несколько полос.