ЦОДД выявил нарушителей, устроивших затор на Варшавском шоссе

28 февраля, 19:38
Фото: Дептранс Москвы
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выявил марки и номера автомобилей, которые устроили затор на Варшавском шоссе в воскресенье, 28 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале московского Дептранса.
"Сегодня в 15:30 на Варшавском шоссе, 95с2 несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры – ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей", – говорится в сообщении.
Там отмечается, что все материалы будут переданы в московское ГАИ, а нарушители будут привлечены к ответственности, в том числе, "возможно, уголовной".
"Такая езда на дорогах – абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения. Так ездить нельзя", – добавили в департаменте.
Как сообщалось, в Москве на Варшавском шоссе очевидцы сняли на видео машины, украшенные цветами и флагами, которые тормозили движение. Некоторые авто останавливались посреди дороги, другие и вовсе ехали задом наперед. При этом они заняли сразу несколько полос.
Свадебный кортеж устроил затор на Варшавском шоссе
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