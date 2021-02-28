Шесть человек обратились за медпомощью после пожара в Пензе

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Пожар произошел в административном здании в Пензе, шесть человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания по адресу: улица Калинина, дом 118. Его площадь составила 100 квадратных метров. В 15:28 огонь удалось локализовать.

"Шесть человек обратились за медицинской помощью", – сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в здании старой постройки на Пятницкой улице, 6/1. Там располагаются бары и магазины. В связи с возгоранием сотрудниками ГИБДД было перекрыто движение в районе происшествия.