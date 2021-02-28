Сотрудники ГИБДД задержали водителей, устроивших затор на Варшавском шоссе

28 февраля, 21:16
Фото: Дептранс Москвы
Сотрудники ГИБДД задержали водителей автомобилей, которые в воскресенье, 28 февраля, грубо нарушали правила дорожного движения и устроили затор на Варшавском шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"Сегодня около 15:35 на Варшавском шоссе несколько легковых автомобилей двигались по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Москве на Варшавском шоссе очевидцы сняли на видео машины, украшенные цветами и флагами, которые тормозили движение. Некоторые авто останавливались посреди дороги, другие и вовсе ехали задом наперед. При этом они заняли сразу несколько полос.
Позднее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили о выявлении марок и номеров автомобилей, которые устроили затор. Там пояснили, что все материалы будут переданы в московское ГАИ, а нарушители будут привлечены к ответственности, в том числе, "возможно, уголовной".
В ЦОДД выявили нарушителей, устроивших затор на Варшавском шоссе
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