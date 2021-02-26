Студента-тиктокера отчислили после танцев на Мамаевом кургане

Тиктокера, который полуголым станцевал у Мамаева кургана, отчислили из вуза. В университете назвали поведение молодого человека "недопустимым и чудовищным".

Против блогера возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Тиктокеру грозит до пяти лет тюрьмы. Молодого человека уже задержали, он признался на допросе, что просто хотел быть в тренде.

Блогер также ранее опубликовал в соцсетях ролик с извинениями, в котором назвал свой поступок ужасным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.