Закон о запрете высаживать детей-безбилетников назвали важнейшим в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта самым важным из принятых в феврале. Об этом сообщается на портале Госдумы.

Теперь на федеральном уровне установлено, что работники городского транспорта не смогут высаживать не оплативших проезд пассажиров младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

"Оставлять ребенка из‑за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", – сказал Володин.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Подписанный закон изменит контроль и порядок подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь контролер может потребовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Один из авторов поправок ко второму чтению законопроекта Владимир Синяговский предложил распространить законопроект на пенсионеров, беременных женщин и инвалидов.