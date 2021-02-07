Инспектор службы безопасности избил безбилетников у станции МЦК

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Два пассажира, которые хотели без билета пройти на станцию Московского центрального кольца (МЦК), пострадали в драке с инспектором транспортной безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 6 февраля, как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Инспекторы остановили компанию из трех молодых людей, позже словесный конфликт перерос в драку.

"...инспектор службы транспортной безопасности головой нанес удар в область головы одного из безбилетных пассажиров, причинив ему, согласно справке, полученной из медучреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести", – уточнили в ведомстве.

Еще одному пострадавшему диагностировали вывих руки и ушибы головы. Ему потребовалась медицинская помощь.

В отношении инспектора транспортной безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека").

Ранее в начале февраля в столичном районе Печатники пострадал мужчина. В ходе ссоры собеседник проломил ему голову деревянной битой. У пострадавшего диагностировали ушиб мозга, переломы свода и основания черепа и некоторые иные тяжелые травмы.

