Инспектор службы безопасности избил безбилетников у станции МЦК

13:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Два пассажира, которые хотели без билета пройти на станцию Московского центрального кольца (МЦК), пострадали в драке с инспектором транспортной безопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 6 февраля, как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Инспекторы остановили компанию из трех молодых людей, позже словесный конфликт перерос в драку.
"...инспектор службы транспортной безопасности головой нанес удар в область головы одного из безбилетных пассажиров, причинив ему, согласно справке, полученной из медучреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести", – уточнили в ведомстве.
Еще одному пострадавшему диагностировали вывих руки и ушибы головы. Ему потребовалась медицинская помощь.
В отношении инспектора транспортной безопасности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека").
Ранее в начале февраля в столичном районе Печатники пострадал мужчина. В ходе ссоры собеседник проломил ему голову деревянной битой. У пострадавшего диагностировали ушиб мозга, переломы свода и основания черепа и некоторые иные тяжелые травмы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: