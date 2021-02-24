Юрист рассказал, что может грозить тиктокеру за танец на Мамаевом кургане

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего блогера, который в полуголом виде станцевал на братской могиле у статуи "Родина-мать" на Мамаевом Кургане. Скандальную выходку парень совершил ради привлечения подписчиков в TikTok. Разбираемся, что ему может грозить, а также почему желание прославиться толкает людей на необдуманные поступки.



"Ужасный, оскверненный поступок"

Студент Волгоградского института управления Кирилл Ежов решил записать видео на Мамаевом кургане для своего канала в TikTok. Блогер под псевдонимом "Мальчик в костюме Адама" появляется в кадре голым по пояс. После он снимает кроссовки и носки, и начинает танцевать.

Местные СМИ указывают, что съемка проходила на склоне у подножия статуи "Родина-мать" напротив храма Всех святых на Мамаевом кургане. Это место является братской могилой, где установлены таблички с просьбой по ней не ходить. Указано, что здесь захоронены 34 505 человек.

Сам Ежов не отрицает, что на ролике изображен именно он. Однако изначально блогер заявил, что видео снимал не на Мамаевом кургане, а "задний фон" якобы кто-то подложил. Позже он записал обращение, в котором все же признал содеянное.





Кирилл Ежов блогер Я уважаю наших ветеранов, ценю и оберегаю нашу родину. Приношу перед всеми вами глубочайшие извинения за такой ужасный, оскверненный поступок. Обещаю, что такое больше не повторится.

В итоге студента задержала полиция, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова заявила, что свои действия молодой человек объяснил желанием привлечь подписчиков на собственный канал.

На записи с допроса, распространившейся в СМИ, блогер рассказывает: "вышел новый тренд, и я хотел снять тренд". Он также перебирает находившиеся при нем вещи, среди которых есть и икона. На вопрос следователя о том, является ли Ежов верующим, тот дает утвердительный ответ.



Слава на крови

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил Москве 24, что запись подобных "кощунственных действий" отражает воспитание людей.

"Периодически мы с сожалением наблюдаем, как у нас то сосиски жарят на Вечном огне, то еще каким-то образом проявляют глумление. В какой-то степени это издержки воспитания. Эти люди не понимают, что возможность сегодня быть блогером у них есть благодаря тому, что погибали их деды и прадеды, защищая страну", – отметил депутат.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы живем в правовом государстве. Задача блогеров, журналистов, пользователей соцсетей – соблюдать закон. И понимать, что публично сказанное слово, в том числе в интернете, может повлечь за собой серьезные последствия, включая уголовные.

Парламентарий не исключает, что Ежов мог совершить поступок, осознавая всю ответственность.

"Здесь нужно понять причинно-следственную связь, почему конкретный блогер так поступил. Скорее всего, ради хайпа. Но не исключаю, что он осознавал последствия. Как певцы, которые перекрыли Новый Арбат ради записи клипа. Они же понимали ответственность, но ради хайпа были готовы получить административный арест", – подчеркнул Нилов.



Никаких границ

Юрист Тимур Маршани в разговоре с Москвой 24 объяснил, что может грозить студенту по статье, которую ему вменяют. По его словам, к тюремным срокам по такой категории дел, как правило, не приговаривают. В худшем случае, парень получит условный срок, рассуждает эксперт.

"Если человек раскается и признает вину, уголовное дело может быть ограничено штрафом. А ввиду того, что это преступление небольшой и средней тяжести, при его выплате уголовное преследование может быть прекращено. Это же произойдет при раскаянии, признании вины и факта, что преступление совершено впервые", – комментирует он.





Тимур Маршани юрист Но в любом случае судимость сохранится, так как человек находился под следствием и судом.

Член Международной профессиональной ассоциации психологов Полина Гераськина в беседе с Москвой 24 рассказала, что грань в современном обществе между "можно" и "нельзя" постепенно стирается. Особенно в контексте погони за славой в социальных сетях.

"Работая с детьми и подростками в школе, сталкиваюсь с тем, что у них будто вообще не сформирован уровень ответственности. Они рассуждают так, что я делаю это, потому что так делают другие. Заходят в TikTok и думают, почему бы мне не поступить точно также", – объясняет Гераськина.





Полина Гераськина член Международной профессиональной ассоциации психологов В итоге мы можем прийти к страшным последствиям. У нас будут расти дети без ценностей, границ и рамок поведения.

Поступок 20-летнего блогера Гераськина расценила как антисоциальное поведение, которое все чаще можно встретить на просторах интернета.

"Это разрушающие действия, когда человек может обесценить чувства других людей, подвиг Великой Отечественной войны. Может ли у этого парня быть какое-то расстройство? Не думаю. На мой взгляд, это несформированные границы и нормы поведения", – считает эксперт.

Бороться с этим явлением можно участием родителей в жизни своих детей, продолжает Гераськина. Необходимо говорить ребенку о том, что в обществе допустимо, а что нет. Если у детей сформирована база правильных ценностей, во взрослой жизни они сами смогут осознавать грань между достойным и недостойным поведением, заключила собеседница Москвы 24.



