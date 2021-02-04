Прокуратура столицы изучает видео, на котором подросток оскорбил пенсионера

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Прокуратура столицы проверяет информацию после обнаружения видео, где подросток издевается над своим 90-летним дедушкой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Выяснилось, что несовершеннолетний 2006 года рождения совершил аморальные действия в отношении пенсионера. При этом во время конфликта рядом с престарелым мужчиной были другие подростки.
По данным прокуратуры, трое 14-летних подростков, проживающих на северо-западе Москвы, являются учениками местной школы. До этого они на профилактических учетах не состояли.
После окончания проверки при наличии оснований планируется рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в Москве девушка обокрала пожилую родственницу на 450 тысяч рублей. Об инциденте стало известно после обращения 73-летней женщины.