Прокуратура столицы изучает видео, на котором подросток оскорбил пенсионера

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Прокуратура столицы проверяет информацию после обнаружения видео, где подросток издевается над своим 90-летним дедушкой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выяснилось, что несовершеннолетний 2006 года рождения совершил аморальные действия в отношении пенсионера. При этом во время конфликта рядом с престарелым мужчиной были другие подростки.

По данным прокуратуры, трое 14-летних подростков, проживающих на северо-западе Москвы, являются учениками местной школы. До этого они на профилактических учетах не состояли.

После окончания проверки при наличии оснований планируется рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Москве девушка обокрала пожилую родственницу на 450 тысяч рублей. Об инциденте стало известно после обращения 73-летней женщины.