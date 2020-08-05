В Москве девушка обокрала пожилую родственницу на 450 тыс рублей

15:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Полиция Москвы задержала 19-летнюю девушку, которая подозревается в краже крупной денежной суммы у пожилой родственницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД РФ.
Об инциденте стало известно после обращения 73-летней женщины. Она заявила, что из ее сейфа была украдена крупная сумма денег. Ущерб оценили в порядка 450 тысяч рублей.
По предварительным данным, девушка дождалась, пока ее родственница уедет на дачу. Затем она открыла сейф находившимся в свободном доступе ключом и взяла деньги. Украденные средства она потратила на свои нужды.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело, девушке выдали подписку о невыезде.
Ранее у пенсионерки со счета было украдено около 300 тысяч рублей. Неизвестный получил доступ к счету потерпевшей и совершил кражу. В связи с этим начались мероприятия по розыску преступника, было возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: