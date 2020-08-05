В Москве девушка обокрала пожилую родственницу на 450 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция Москвы задержала 19-летнюю девушку, которая подозревается в краже крупной денежной суммы у пожилой родственницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД РФ.

Об инциденте стало известно после обращения 73-летней женщины. Она заявила, что из ее сейфа была украдена крупная сумма денег. Ущерб оценили в порядка 450 тысяч рублей.

По предварительным данным, девушка дождалась, пока ее родственница уедет на дачу. Затем она открыла сейф находившимся в свободном доступе ключом и взяла деньги. Украденные средства она потратила на свои нужды.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, девушке выдали подписку о невыезде.

Ранее у пенсионерки со счета было украдено около 300 тысяч рублей. Неизвестный получил доступ к счету потерпевшей и совершил кражу. В связи с этим начались мероприятия по розыску преступника, было возбуждено уголовное дело.