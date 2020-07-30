Москвич вернулся с дачи и застал в квартире злоумышленников

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Мужчина вернулся с дачи и застал в своей квартире в центре Москвы злоумышленников, сообщает Агентство "Москва".

Полиции он рассказал, что все произошло в квартире в Большом Козихинском переулке. Когда москвич пришел домой, неизвестные скрылись. Позже он обнаружил, что оттуда пропали 10 миллионов рублей.

Правоохранители проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что с банковского счета пенсионера в Москве украли более 500 тысяч рублей. Столичная полиция начала по данному факту проверку.

