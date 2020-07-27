С банковского счета пенсионера в столице украли более 500 тысяч рублей

13:25
Фото: depositphotos/LUNNO
Полиция в Москве начала проверку по факту кражи денег с банковского счета пенсионера. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Главного управления МВД России по столице.
"В полицию поступило сообщение от гражданина 1946 года рождения, пенсионера, с заявлением о том, что неизвестный представился сотрудником банка, завладел реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денежных средств", – уточнили в пресс-службе ведомства.
По информации правоохранительных органов, сумма ущерба составила 546 тысяч рублей. Следственные действия в связи с кражей продолжаются.
Ранее в Москве злоумышленница украла у мужчины свыше 1,6 миллиона рублей. С заявлением в полицию обратился неработающий мужчина 1965 года рождения.
Кроме того, неизвестный в столице похитил со счета пенсионера более 2 миллионов рублей. Он выдал себя за сотрудника банковской службы безопасности.
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