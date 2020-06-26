Подозреваемого в воровстве обнаружили под кроватью в доме на северо-востоке Москвы

Фото: Росгвардия

Злоумышленника задержали на северо-востоке Москвы. Мужчину обнаружили в квартире под кроватью, где он прятался от сотрудников Росгвардии, сообщает Агентство "Москва".

В охраняемой квартире сработали датчики движения, информация поступила в дежурную часть вневедомственной охраны. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили неизвестного, который находился в помещении незаконно.

Мужчину задержали. Им оказался москвич, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. У задержанного обнаружили похищенные ювелирные изделия.

Для дальнейшего разбирательства злоумышленника передали сотрудникам полиции.

Ранее в Москве злоумышленники украли у безработной кулон с драгоценным камнем стоимостью порядка 8 миллионов рублей. Украшение пропало из дома на Пресненской набережной.