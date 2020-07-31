Лжесотрудница банка похитила 3,3 млн рублей со счета пенсионера

09:00
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения более трех миллионов рублей с банковского счета столичного пенсионера. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Как уточняется, с заявлением в полицию обратился мужчина 1950 года рождения.
"Установлено, что неизвестная позвонила потерпевшему, представилась сотрудником банка, завладела реквизитами банковской карты, после чего с банковских счетов произошло списание денежных средств в сумме 3,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, уголовное дело возбудили по статье "Кража в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что за время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Согласно исследованию Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 подобных атак.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: