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Москва 24

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Происшествия

09:00

Лжесотрудница банка похитила 3,3 млн рублей со счета пенсионера

происшествия

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Полицейские возбудили уголовное дело по факту похищения более трех миллионов рублей с банковского счета столичного пенсионера. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, с заявлением в полицию обратился мужчина 1950 года рождения.

"Установлено, что неизвестная позвонила потерпевшему, представилась сотрудником банка, завладела реквизитами банковской карты, после чего с банковских счетов произошло списание денежных средств в сумме 3,3 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, уголовное дело возбудили по статье "Кража в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что за время пандемии количество краж денег с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз. Согласно исследованию Group-IB, в июне каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал 400–600 подобных атак.

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