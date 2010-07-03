Неизвестный украл 14 млн рублей из коттеджа пенсионера в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Неизвестный обокрал коттедж пенсионера в столичном районе Крылатское. Сумма похищенного оценивается в 14 миллионов рублей.

Следы взлома обнаружил садовник и вызвал полицию.

"Хозяином дома является мужчина 1950 года рождения, пенсионер. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав окно на кухне, проник в коттедж, из сейфа похитил 14,2 миллиона рублей", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы главка полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что деньги украли из офиса компании на севере Москвы. Неизвестный через окно проник в офис фирмы-проектировщика энергетических объектов, вскрыл сейф и похитил более одного миллиона рублей. Деньги принадлежат генеральному директору организации. Личность преступника устанавливается.

