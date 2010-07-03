Офис компании на севере Москвы обокрали

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Деньги украли из офиса компании на севере Москвы. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Информация о вскрытии помещения поступила в службу "02" утром 19 августа. Это случилось на Волоколамском шоссе, дом № 2.

"Оперативники выяснили, что неизвестный через окно проник в офис фирмы-проектировщика энергетических объектов, вскрыл сейф и похитил более одного млн рублей. Деньги принадлежат генеральному директору организации", – передает Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность преступника устанавливается.

Ранее злоумышленник украл из офиса компании в центре Москвы более миллиона рублей. Уточнялось, что сумма ущерба составила один миллион 305 тысяч рублей.

