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04:06

Более миллиона рублей украли в центре Москвы

происшествия криминал город

04:06

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Фото: depositphotos/digitex

Злоумышленник украл из офиса организации в центре столицы более 1,3 миллиона рублей. Инцидент произошел в районе Басманный. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ.

"В полицию от гендиректора ООО поступило заявление о краже в Малом Ивановском переулке", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что сумма ущерба от ограбления составила 1 миллион 305 тысяч рублей.

"Неизвестный путем свободного доступа из сейфа совершил кражу принадлежащих данной организации денежных средств", – добавили в пресс-службе.

По факту происшествия сотрудниками МВД возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Москве мотоциклисты украли у бизнесмена рюкзак. Внутри находились денежные средства на сумму 3,6 миллиона рублей.

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происшествия криминал город

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