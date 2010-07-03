Женщину задержали спустя два месяца после кражи в цветочном магазине

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Москвичку, похитившую статуэтку из цветочного магазина в Хамовниках, поймали спустя два месяца, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

18 июня работница магазина "Цветы" на Комсомольском проспекте обратилась в полицию с заявлением о краже статуэтки Щелкунчика, стоявшей на входе. Пропажу оценили в 18 тысяч рублей.

Похитительница попала в объектив камер наблюдения. 42-летнюю женщину задержали в том же магазине. Она созналась в содеянном.

Возбудили уголовное дело о краже. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

Ранее около 1,2 тысячи украшений украли из ювелирного магазина в Марьине. Сумма ущерба составила 5,8 миллиона рублей.