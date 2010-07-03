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16:05

В магазинах внедряют видеораспознавание

технологии общество

16:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Интернет-провайдер "ЭР-Телеком" внедрил решение для борьбы с воровством в магазинах. Технологии видеоаналитики запущены в 22 гипермаркетах, пока только в Перми и Пермском крае. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Система предусматривает 290 камер с распознаванием лиц на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Она фиксирует данные о численности посетителей, возрасте, половой принадлежности, а также анализирует активность персонала и покупателей в наиболее популярных зонах продаж.

Технология собирает информацию о кражах в торговой сети и сохраняет визуальные данные правонарушителей в обезличенном виде. При повторных посещениях магазина система их распознает и оповещает службу безопасности через push-уведомления.

Руководитель управления продуктами для корпоративных клиентов "ЭР-Телекома" Александр Жуков отметил, что это не вносит ограничений в жизнь людей, которые попали в базу неблагонадежных покупателей. Они и дальше смогут заходить в любимые магазины, но за ними будут более пристально наблюдать.

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технологии общество

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