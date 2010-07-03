Названы самые популярные среди магазинных воров товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Разработчик системы защиты от магазинных краж BIT назвал самые популярные товары среди магазинных воров в России, передает РБК.
В пятерку вошли сыры, колбасы, кофе, кондитерские изделия, спиртное (в особенности – пиво) и морепродукты.
При этом в магазинах косметики наибольшему риску подвержены тушь, губная помада, тени для век, лак для ногтей, а также масла для тела и волос. Как отмечают в BIT, парфюмерию чаще воруют женщины (78%), продукты питания – мужчины (77%).
Всего же с начала 2019 года из оснащенных системой распознования лиц магазинов похитили товаров на 38 миллионов рублей.
Ранее BIT составил портрет типичного российского магазинного вора. Это мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения без постоянного дохода и уже уличенный в нарушении закона. Средняя сумма кражи составляет около тысячи рублей.
В декабре специалисты Генпрокуратуры составили психологический портрет среднестатистического коррупционера. Как показали результаты исследования, настоящие коррупционеры являются очень активными и инициативными людьми. При этом они открыты и коммуникабельны. Кроме того, они умеют много работать, обладают высокой степенью самоконтроля и стрессоустойчивостью. Как правило, коррупционер в России – это мужчина, средний возраст которого составляет 40 лет.
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