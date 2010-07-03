Около 1,2 тысячи украшений украли из ювелирного магазина в Марьине

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ювелирный магазин на юго-востоке столицы обокрали на шесть миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Магазин с украшениями расположен в торговом центре на улице Перерва. По данным полиции, неизвестный свободно проник в помещение и похитил 1 тысячу 186 ювелирных изделий. Сумма ущерба составила 5,8 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл из магазина, расположенного в торговом центре на Рязанском проспекте, ювелирные изделия на пять миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

