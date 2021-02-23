Полиция проверяет видео с танцующим блогером на братской могиле около "Родины-матери"

Фото: tiktok.com/@_sweet_boy_8_

Полицейские начали проверку после публикации в социальных сетях видео, в котором полуголый молодой человек танцевал на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом РИА Новости заявила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

До этого издание v1.ru сообщало, что блогер из Волгоградской области выложил ролик, где он был раздет по пояс. Он танцевал у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!".

"По опубликованному видео организована проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства", – уточнила Смольянинова.

Ранее прокуратура столицы изучала видео, на котором подросток оскорбил пенсионера. При этом во время конфликта рядом с престарелым мужчиной были другие подростки.