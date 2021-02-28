Склад с пластиком горит в Хабаровске на площади 1 тыс кв метров

Фото: ТАСС/МЧС России

В Хабаровске горит одноэтажный склад пластиковой продукции, пожарным удалось локализовать огонь на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

"В 20:25 мск (03:25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что пожар был локализован в 21:03 мск (04:03 по местному времени), данных о пострадавших нет. В тушении задействованы 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее пожар произошел в административном здании в Пензе. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания. В результате происшествия шесть человек обратились за помощью медиков.