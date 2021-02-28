Склад с пластиком горит в Хабаровске на площади 1 тыс кв метров

28 февраля, 21:52
Фото: ТАСС/МЧС России
В Хабаровске горит одноэтажный склад пластиковой продукции, пожарным удалось локализовать огонь на площади 1 тысяча квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
"В 20:25 мск (03:25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается", – говорится в сообщении.
Там уточнили, что пожар был локализован в 21:03 мск (04:03 по местному времени), данных о пострадавших нет. В тушении задействованы 36 человек и 12 единиц техники.
Ранее пожар произошел в административном здании в Пензе. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного административного здания. В результате происшествия шесть человек обратились за помощью медиков.
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