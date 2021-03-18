Полицейские нашли подростков, разбивших памятник Гагарину в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "Опер Слил"

Полиция нашла подростков, которые разрушили часть памятника космонавту Юрию Гагарину в Оренбурге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что 14-летний мальчик со своими друзьями молотком разбил гранитную плиту.

В департаменте градостроительства и земельных отношений горадминистрации отметили, что приведут монумент в порядок к празднованию Дня космонавтики. Сумма ущерба на данный момент неизвестна, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трое мальчиков молотком разбили постамент памятника Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Сначала они одну за одной отрывали гранитные плиты, а потом начали бить инструментом монумент.

Накануне похожий инцидент произошел 16 марта в городе Заинске на бульваре Победы в Республике Татарстан. Там неизвестные подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. СК РФ завел уголовное дело.