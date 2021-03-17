В Оренбурге подростки разбили молотком постамент памятника Юрию Гагарину

17:36
Фото: телеграм-канал Life Shot
Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника Юрию Гагарину в центре Оренбурга. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
По словам мэра Оренбурга Владимира Ильиных, на видеозаписях с камер видно, как подростки ждут, когда уйдет молодая пара. Затем они начинают отрывать одну за другой гранитные плиты с автографом космонавта. Спустя время дети возвращаются и бьют молотком постамент.
В пресс-службе администрации города рассказали, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту вандализма. Кроме того, полиция устанавливает личности правонарушителей.
Ранее сообщалось, что 16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы в Республике Татарстан неизвестные подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. СК РФ завел уголовное дело.
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