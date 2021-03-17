Заведено уголовное дело после поджога памятника Воину-Освободителю в Татарстане

Фото: телеграмм-канал "Подъем"

16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы в Республике Татарстан неизвестные подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. СК РФ завел уголовное дело, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Данный монумент установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"По предварительным данным, четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик – жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его", – сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В том случае если детей найдут, их могут поставить на специальный учет. При этом родителям может грозить штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.

Как уточнила Петренко, осуществляются следственные действия, которые нужны для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ко всему прочему, следователи дадут правовую оценку должностным лицам, разрешившим установку памятника из горючих материалов.

Ранее в Брянске компания подожгла цветы у Вечного огня. Фотодоказательство появилось в одной из соцсетей.