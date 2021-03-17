Заведено уголовное дело после поджога памятника Воину-Освободителю в Татарстане

12:01
Фото: телеграмм-канал "Подъем"
16 марта в городе Заинске на Бульваре Победы в Республике Татарстан неизвестные подожгли шестиметровый памятник Воину-Освободителю. СК РФ завел уголовное дело, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Данный монумент установили в мае 2020 года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"По предварительным данным, четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик – жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник Воину-Освободителю и уничтожил его", – сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В том случае если детей найдут, их могут поставить на специальный учет. При этом родителям может грозить штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.
Как уточнила Петренко, осуществляются следственные действия, которые нужны для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Ко всему прочему, следователи дадут правовую оценку должностным лицам, разрешившим установку памятника из горючих материалов.
Ранее в Брянске компания подожгла цветы у Вечного огня. Фотодоказательство появилось в одной из соцсетей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: