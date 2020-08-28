В Серпухове задержали мужчину, вылившего в фонтан моющее средство

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В Серпухове полицейские задержали за вандализм мужчину, который вылил моющее средство в городской фонтан, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Двое молодых людей налили две бутылки моющего средства в фонтан. В результате образовалась обильная пена, которая распространилась за пределы фонтана, что повлекло за собой аварийную ситуацию", – рассказала она. Ущерб составил свыше 55 тысяч рублей.

"Одного правонарушителя удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 28-летний уроженец Калужской области", – отметила Петрова.

По словам задержанного, таким поступком он хотел произвести впечатление на девушку и сделать красивые фотографии.

Ранее в Подмосковье задержали вандала, устроившего погром мемориала в Черноголовке. За осквернение мемориала грозит лишение свободы до трех лет или крупный штраф в несколько миллионов.