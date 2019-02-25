Вандалы осквернили памятник Пушкину в Риге

Фото: ТАСС/Татьяна Тимирханова

Неизвестные осквернили памятник поэту Александру Пушкину в Риге, сообщает РИА Новости. У скульптуры в парке Кронвальда рядом с городским каналом отпилили трость, которую бронзовый Пушкин держит в руках.

Уточняется, что монумент работы скульптора Александра Тартынова установили в латвийской столице при поддержке "Дома Москвы" в августе 2009 года. Памятник уже не раз становился мишенью вандалов. В частности, в 2018 году неизвестные также попытались отпилить трость, а еще годом ранее на шею статуе надели петлю. В том же году студенты местной Академии художеств устроили у памятника флешмоб в день смерти поэта, 10 февраля. Они завернули скульптуру в саван. После этого инцидента полиция открыла расследование.

Ранее сообщалось, что во Флориде осквернили памятник по мотивам легендарной фотографии Эйзенштадта "Поцелуй". Вандал нарисовал тэг Me Too на ноге статуи медсестры. Ущерб оценили более чем в тысячу долларов.