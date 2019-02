Во Флориде осквернили памятник по мотивам фотографии "Поцелуй"

Во Флориде разыскивают вандала, нарисовавшего тэг "Me Too" на скульптуре "Безоговорочная капитуляция", созданной по мотивам фотографии Альфреда Эйзенштадта "Поцелуй", сообщает СNN.

Надпись была сделана на ноге статуи медсестры, полиция подозревает, что она появилась 18 февраля. Ущерб оценивается более чем в тысячу долларов.

Looking back on the moment, the woman in the photo that inspired the statue described a kiss that wasn't consensual https://t.co/BeZMqKopnO