Во Флориде осквернили памятник по мотивам фотографии "Поцелуй"

Фото: edition.cnn.com

Во Флориде разыскивают вандала, нарисовавшего тэг "Me Too" на скульптуре "Безоговорочная капитуляция", созданной по мотивам фотографии Альфреда Эйзенштадта "Поцелуй", сообщает СNN.

Надпись была сделана на ноге статуи медсестры, полиция подозревает, что она появилась 18 февраля. Ущерб оценивается более чем в тысячу долларов.

Looking back on the moment, the woman in the photo that inspired the statue described a kiss that wasn't consensual https://t.co/BeZMqKopnO — CNN (@CNN) 20 февраля 2019 г.



Фотография была сделана в 1945 году в Нью-Йорке. На ней запечатлен военный моряк, который в разгар празднования окончания Второй мировой войны обнимает и целует девушку в форме медсестры.

По словам Греты Фридман, оказавшейся на этом снимке, она была не знакома с целующим ее моряком по имени Джордж Мендоза. Сам момент поцелуя девушка описывала как не обоюдный.

Мендонза скончался в возрасте 95 лет – за день до появления надписи на скульптуре. Грета Фридман ушла из жизни в 2016 году.

Общественное движение #MeToo началось с твита актрисы Алиссы Милано, в котором она призвала всех, кто когда-либо сталкивался с сексуальными домогательствами, ответить на ее пост этим тегом.

После этого в течение суток хэштег #MeToo использовали 300 тысяч раз.