В Медведкове произошла драка охранников магазина и посетителя с собакой

В Медведкове произошла ссора между охранниками и посетителем, который зашел в супермаркет с собакой. Перепалка переросла в драку.

На чей стороне правда? И можно ли все-таки заходить в магазин с собакой? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.