Захарова прокомментировала экстренную посадку самолета Ryanair в Берлине

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение об экстренной посадке самолета Ryanair в Берлине из-за якобы находящегося на борту взрывного устройства.
"Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования?" – написала Захарова в Facebook.
Она обратила внимание на то, что реакция Запада на аналогичный инцидент с посадкой лайнера Ryanair в Минске неделю назад разительно отличалась.
"Вы не понимаете, #ЭтоДругое", – добавила дипломат.
Ранее стало известно, что в Берлине совершил экстренную посадку следовавший из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair. По данным издания Bild, это произошло из-за поступившего сообщения о минировании воздушного судна. В ходе проверки взрывные устройства обнаружены не были, спустя восемь часов пассажиры отправились в Польшу на запасном лайнере.
Еще один самолет Ryanair совершил экстренную посадку
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