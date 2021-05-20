Самолет с неисправными закрылками приземлился в Москве

Boeing с неисправными закрылками приземлился в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Это был рейс из Пафоса. Посадка прошла штатно. Причины возникновения неполадки на борту предстоит выяснить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.