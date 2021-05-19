Два человека пострадали при столкновении автобуса и такси на ТТК

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Авария с участием автобуса и машины такси случилась на юге столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Автозаводского моста.
"Два человека в легковушке пострадали", – заявили в МВД.
О состоянии пострадавших не сообщается. По данным источника в экстренных службах, в районе аварии перекрыты две полосы движения.
Причины случившегося ДТП уточняются.
Ранее движение на Ленинградском проспекте в сторону ТТК было затруднено из-за аварии. Сообщалось, что в ДТП пострадал один человек.
До этого авария с участием четырех автомобилей произошла в Щукине. Автомобили столкнулись на улице Маршала Бирюзова.