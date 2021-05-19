Четыре автомобиля столкнулись в Щукине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Щукине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, автомобили столкнулись на улице Маршала Бирюзова.

"По предварительным данным, причиной аварии стал инсульт у водителя машины такси", – сказал собеседник агентства, добавив, что таксиста госпитализируют.



На месте происшествия работают полицейские.

13 мая на Волоколамском шоссе в Москве столкнулись четыре машины и мотоцикл. Авария случилась в районе дома 62. В результате ДТП пострадали два человека.

