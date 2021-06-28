В СФ рассказали об ответственности за покупку поддельных сертификатов о вакцинации

В Совете Федерации рассказали об ответственности за подделку сертификата о вакцинации
Покупка поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19 карается тюремным заключением вне зависимости от того, успел ли человек им воспользоваться, рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", – заявил сенатор.
По словам Клишаса, все купившие заведомо поддельный документ будут привлекаться к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции пресекли продажу фиктивных справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19. По информации МВД России, в ходе расследования была совершена проверочная закупка справок о наличии противопоказаний от прививок, которую якобы выдал врач-аллерголог одной из столичных поликлиник.
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