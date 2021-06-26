Собянин назвал новый штамм COVID-19 причиной нового витка пандемии

Власти Москвы уверены, что город пережидает заново пандемию коронавируса из-за нового штамма. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Градоначальник рассказал, что система QR-кодов для посещения ресторанов и общественных мест является более надежной, чем бумажные сертификаты, поскольку таким образом исключается возможность фальсификации. Он также отметил, что городу необходима массовая вакцинация, чтобы избежать локдауна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.