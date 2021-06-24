Переболевшим и вакцинированным москвичам предложили стать донорами плазмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве растет потребность в плазме для лечения заболевших COVID-19, поэтому горожан призывают сдавать плазму с антителами для лечения пациентов в стационарах. Об этом сообщается на mos.ru.

"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам: если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией", – сказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что призыв актуален и для привившихся "Спутником V", так как исследования указывают на перспективность применения подобной плазмы.

Для переболевших или прошедших вакцинацию доноров плазмы действуют стандартные требования: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний.

Наряду с этим есть и дополнительные требования. Так, необходим сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или другие подтверждающие документы. Важно, что после второй прививки должно пройти не менее 30 дней.

Прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели. На первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и определения титра вируснейтрализующих антител. На втором – при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 – донора пригласят на донацию. Окончательное решение о допуске остается за трансфузиологом в день назначенной донации.

Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 предусмотрены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание – 1 235 рублей. Тем, кто готов сдать плазму безвозмездно, донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Желающие сдать плазму могут ежедневно с 09:00 до 19:00 обратиться на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. В столице доноров принимают в восьми пунктах. Более подробная информация размещена на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Ранее член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы. Разворотнева уверена, что донорское движение способно объединить неравнодушных окружающих. По ее словам, донорство называют "тихим" подвигом, который невозможно переоценить.

