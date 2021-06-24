Переболевшим и вакцинированным москвичам предложили стать донорами плазмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве растет потребность в плазме для лечения заболевших COVID-19, поэтому горожан призывают сдавать плазму с антителами для лечения пациентов в стационарах. Об этом сообщается на mos.ru.
"В связи с ростом числа случаев COVID-19 в Москве растет и потребность в плазме с антителами к заболеванию для лечения пациентов в стационарах. Мы обращаемся ко всем москвичам: если вы переболели, станьте донором плазмы, чтобы помочь тем, кто еще борется с коварной инфекцией", – сказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что призыв актуален и для привившихся "Спутником V", так как исследования указывают на перспективность применения подобной плазмы.
Для переболевших или прошедших вакцинацию доноров плазмы действуют стандартные требования: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 килограммов, отсутствие временных и абсолютных противопоказаний, удовлетворительное самочувствие, отсутствие симптомов ОРВИ и других заболеваний.
Наряду с этим есть и дополнительные требования. Так, необходим сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или другие подтверждающие документы. Важно, что после второй прививки должно пройти не менее 30 дней.
Прием вакцинированных доноров будет осуществляться по двухэтапной модели. На первом этапе донора пригласят для определения титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 и определения титра вируснейтрализующих антител. На втором – при подтверждении высокого титра вируснейтрализующих антител или высокого титра антител IgG к RBD SARS-CoV-2 – донора пригласят на донацию. Окончательное решение о допуске остается за трансфузиологом в день назначенной донации.
Для доноров плазмы с антителами к COVID-19 предусмотрены стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей, а также компенсация на питание – 1 235 рублей. Тем, кто готов сдать плазму безвозмездно, донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".
Желающие сдать плазму могут ежедневно с 09:00 до 19:00 обратиться на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. В столице доноров принимают в восьми пунктах. Более подробная информация размещена на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Ранее член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы. Разворотнева уверена, что донорское движение способно объединить неравнодушных окружающих. По ее словам, донорство называют "тихим" подвигом, который невозможно переоценить.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: