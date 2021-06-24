Специалист объяснила, почему анализ на антитела к COVID-19 может их не показать

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Сделанный при первых симптомах коронавируса и положительном ПЦР-тесте анализ на антитела может иногда не показать их наличие, поскольку организму для выработки антител требуется 7–10 дней.

Об этом рассказала руководитель направления лабораторной медицины и продвижения лабораторных услуг ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

"Правильный анализ – это анализ, который выполнен не только качественно, но и в правильное время", – приводит слова Тивановой ТАСС.

Она отметила, что первые тест-системы для определения антител появились больше года назад, за это время производители сумели достичь хорошего качества. Тиванова подчеркнула, что чувствительность ПЦР-тестов к COVID-19 сейчас приближается к 100%. Для этого необходимо соблюдать правила на каждом этапе – от подготовки пациента до выдачи результатов.

Ранее стало известно, что в Россельхознадзоре разработали методику выявления антител к SARS-CoV-2 в плазме крови разных зверей. Систему протестировали на домашних и сельскохозяйственных животных, а также пушных зверях. В надзорном ведомстве рассказали, что разработчик может производить от 4 до 10 тысяч флаконов в сутки.