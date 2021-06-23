В РФ создан анализ на антитела к COVID для зверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Россельхознадзоре разработали методику выявления антител к SARS-CoV-2 в плазме крови разных зверей, сообщает газета "Известия".

Систему протестировали на домашних и сельскохозяйственных животных, а также пушных зверях. В надзорном ведомстве рассказали, что разработчик может производить от 4 до 10 тысяч флаконов в сутки.

По словам советника руководителя Россельхознадзора Никиты Лебедева, разработанный метод является мультивидовым, то есть им одним можно тестировать пробы сывороток крови от разных видов восприимчивых млекопитающих животных – от домашних до пушных.

Тест сделан на основе распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). Разработанный тест выявляет антитела, выработанные после коронавируса и после применения вакцины первым в мире препаратом для животных "Карнивак-Ков".

Пока анализ на антитела проводят только в научно-исследовательских целях. В будущем планируется сделать его доступным для заинтересованных юридических и частных лиц, желающих исследовать своих питомцев.

Тест можно будет сделать в Федеральном центре охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ).

В России стартовала вакцинация животных против коронавируса нового типа. Прививочная кампания основана на препарате "Карнивак-Ков". Данный препарат произвели сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных, первые партии уже поступили в российские города.

Вакцинация будет проводиться частными и государственными клиниками. По словам советника главы Россельхознадзора Юлии Мелано, интерес к прививкам проявляют владельцы питомцев, заводчики, часто путешествующие хозяева и обладатели животных, находящихся на свободном выгуле.