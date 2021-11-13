Появилось видео с места ДТП с каршерингом в Москве

На Можайском шоссе в Москве перевернулась машина каршеринга. ДТП произошло в районе 71-ой больницы.

На месте уже работают медики, пожарные и полиция. В каком состоянии водитель, пока не известно. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

