Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

07:27

Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу 34 пожарных кранов

суды регионы

Фото: depositphotos/YGphoto

Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу 34 пожарных кранов из подъезда многоэтажного жилого дома. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские установили, что неизвестный вскрыл металлические шкафы, установленные в подъезде многоэтажки и похитил более трех десятков кранов, причинив собственникам ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. В результате под угрозу была поставлена безопасность жильцов в случае пожара", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что похищенные краны мужчина сдал в пункт приема металла и выручил за них 4 тысячи рублей. Помимо этого, полицейские установили его причастность к краже электроинструмента из нежилого помещения на сумму 64 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали приезжего мужчину, который подозревается в том, что он, представившись полицейским, внушил пенсионерке по телефону отдать ему 600 тысяч рублей.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать