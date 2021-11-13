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Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу 34 пожарных кранов из подъезда многоэтажного жилого дома. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские установили, что неизвестный вскрыл металлические шкафы, установленные в подъезде многоэтажки и похитил более трех десятков кранов, причинив собственникам ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. В результате под угрозу была поставлена безопасность жильцов в случае пожара", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что похищенные краны мужчина сдал в пункт приема металла и выручил за них 4 тысячи рублей. Помимо этого, полицейские установили его причастность к краже электроинструмента из нежилого помещения на сумму 64 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали приезжего мужчину, который подозревается в том, что он, представившись полицейским, внушил пенсионерке по телефону отдать ему 600 тысяч рублей.