Фото: depositphotos/YGphoto
Житель Красноярска предстанет перед судом за кражу 34 пожарных кранов из подъезда многоэтажного жилого дома. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Полицейские установили, что неизвестный вскрыл металлические шкафы, установленные в подъезде многоэтажки и похитил более трех десятков кранов, причинив собственникам ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. В результате под угрозу была поставлена безопасность жильцов в случае пожара", – говорится в сообщении.
Также выяснилось, что похищенные краны мужчина сдал в пункт приема металла и выручил за них 4 тысячи рублей. Помимо этого, полицейские установили его причастность к краже электроинструмента из нежилого помещения на сумму 64 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали приезжего мужчину, который подозревается в том, что он, представившись полицейским, внушил пенсионерке по телефону отдать ему 600 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: