Суд приговорил к пяти годам колонии женщину, вымогавшую 2 млн у Тарзана

Фото: пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы
Таганский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы женщину, вымогавшую деньги у Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, сообщили в пресс-службе суда.
"Приговором Таганского суда Саввидес А. В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"), ей назначено наказание в виде лишения свободы <...> сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
6 ноября 2020 года Тарзана признали потерпевшим после кражи бриллиантов из квартиры. Кроме того, проводилась проверка информации о продаже интимного видео в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни.
Позже полицейские задержали двух женщин, вымогавших у артиста два миллиона рублей. Злоумышленницы угрожали распространить порочащие артиста сведения.
27 ноября того же года Таганский районный суд избрал меру пресечения для Антонины Саввидес. Первоначально ее оставили под стражей до января 2021 года.
Полиция задержала двух женщин, которые шантажировали Тарзана
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